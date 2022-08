Christian Tommasini, attaccante classe 1998, è sempre più vicino al Taranto. Il club rossoblu sembra aver superato la concorrenza di almeno 7/8 squadre tanto che spera di chiudere la prossima settimana. L’attaccante di proprietà del Pisa è atteso in città martedì 23 agosto per chiudere l’accordo e firmare. Arriverà con la formula del prestito secco.

Cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Cesena, la sua carriera è partita dal Mezzolara, in Serie D. Poi il trasferimento al Pontedera, tra i professionisti: con i toscani 3 stagioni, 67 presenze e 13 reti. Sempre in C, parentesi all’Imolese e al Fiorenzuola prima del passaggio alla Paganese nel gennaio del 2022. Quella di Pagani è stata la sua miglior stagione: 16 presenze, 7 gol, che non hanno evitato la retrocessione ai playout (con la Fidelis Andria).