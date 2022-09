La sconfitta di Pagani con la Gelbison ha messo a nudo tutta la fragilità di un Taranto che ha urgente bisogno di rinforzi se vuole salvare la categoria. Il diesse Luca Evangelisti è corso subito ai ripari accelerando la trattativa con “Chapi“ Romano, centrocampista centrale classe 1998. Nella mattinata di domenica 25 settembre, l’argentino ha raggiunto l‘accordo economico con il club rossoblu e nelle prossime ore effettuerà le visite mediche. L’ingaggio sarà annunciato solo quando il club rossoblu avrà ricevuto il transfer dalla federazione portoghese. Nelle ultime tre stagioni, Chapi ha giocato in Portogallo: prima con l’Espinho (quarta divisione) poi con l’Estrela Amadora, club di secondo livello, equivalente della Serie B italiana. Nato a Buenos Aires il 25 maggio del 1998, piede destro, è cresciuto nelle giovanili di River e Huracan.

ALTRI RINFORZI – L’ingaggio di Chapi Romano non sarà l’unico nell’immediato. D’accordo con Capuano, Luca Evangelisti è alla ricerca di un difensore centrale e di un altro attaccante. Non sono da escludere risoluzioni eccellenti. Insomma, il ko con Gelbison è da considerarsi uno spartiacque, anche se il mercato degli svincolati non offre moltissimo.