Taranto accoglie la 24a edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca

Torna nel cuore del borgo umbertino di Taranto l’Auto Moto Raduno d’Epoca – Città di Taranto, giunto quest’anno alla sua 24ª edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, con l’esposizione gratuita di auto e moto storiche lungo via D’Aquino, trasformata per un giorno in un museo a cielo aperto.

In mostra i veicoli che hanno fatto la storia del motorismo nazionale e internazionale: dalle leggendarie Ferrari e Maserati alle intramontabili Fiat 500, simbolo di un’epoca che ha segnato intere generazioni di italiani.

Previsto anche uno spazio dedicato a chi desidera vendere il proprio mezzo storico, con la sezione “Vendo la mia storica”.

Il programma prevede:

ore 9.30 arrivo e registrazione dei partecipanti (ingresso da via Cavour, registrazione in piazza Carmine);

sistemazione dei veicoli ed esposizione lungo via D’Aquino;

colazione offerta agli equipaggi;

passeggiata per il centro cittadino;

ore 11.30 ispezione delle auto e moto;

ore 12.30 premiazioni con consegna del premio speciale “Franco Porsia”;

ore 13.30 pranzo facoltativo.

Gli organizzatori ricordano che chiunque voglia esporre e vendere il proprio veicolo storico può prenotare uno spazio gratuito scrivendo a piero64ta@gmail.com o contattando direttamente il numero fornito dagli organizzatori, indicando modello e anno del mezzo.

