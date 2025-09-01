2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto accoglie la 24a edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca

Redazione 2 Settembre 2025
centered image

Torna nel cuore del borgo umbertino di Taranto l’Auto Moto Raduno d’Epoca – Città di Taranto, giunto quest’anno alla sua 24ª edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, con l’esposizione gratuita di auto e moto storiche lungo via D’Aquino, trasformata per un giorno in un museo a cielo aperto.

In mostra i veicoli che hanno fatto la storia del motorismo nazionale e internazionale: dalle leggendarie Ferrari e Maserati alle intramontabili Fiat 500, simbolo di un’epoca che ha segnato intere generazioni di italiani.

Previsto anche uno spazio dedicato a chi desidera vendere il proprio mezzo storico, con la sezione “Vendo la mia storica”.

Il programma prevede:

  • ore 9.30 arrivo e registrazione dei partecipanti (ingresso da via Cavour, registrazione in piazza Carmine);
  • sistemazione dei veicoli ed esposizione lungo via D’Aquino;
  • colazione offerta agli equipaggi;
  • passeggiata per il centro cittadino;
  • ore 11.30 ispezione delle auto e moto;
  • ore 12.30 premiazioni con consegna del premio speciale “Franco Porsia”;
  • ore 13.30 pranzo facoltativo.

Gli organizzatori ricordano che chiunque voglia esporre e vendere il proprio veicolo storico può prenotare uno spazio gratuito scrivendo a piero64ta@gmail.com o contattando direttamente il numero fornito dagli organizzatori, indicando modello e anno del mezzo.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Scontro tra moto e auto in centro a Sava, tre giovanissimi feriti

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Manduria, primi tre ricoveri in cardiologia all’ospedale Giannuzzi

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

Pulsano, l’estate della Bandiera Blu

1 Settembre 2025 Laura Milano

Fials Taranto: “Sanità al collasso, promesse tradite e ora un buco da 350 milioni”

1 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Martina Franca: una festa per celebrare la bombetta

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

La forza di un passo: la storia di Arturo Mariani

1 Settembre 2025 Ottavio Cristofaro

potrebbe interessarti anche

Bari, incontro CIA Puglia-Leccese: accordo su rifiuti, Xylella e fotovoltaico

2 Settembre 2025 Redazione

Scontro tra moto e auto in centro a Sava, tre giovanissimi feriti

2 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Taranto accoglie la 24a edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca

2 Settembre 2025 Redazione

Taranto, a bordo di nave Vulcano il 31° Campionato Interforze Trap 1

2 Settembre 2025 Redazione