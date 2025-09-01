Taranto accoglie la 24a edizione dell’Auto Moto Raduno d’Epoca

Torna nel cuore del borgo umbertino di Taranto l’Auto Moto Raduno d’Epoca – Città di Taranto, giunto quest’anno alla sua 24ª edizione. L’appuntamento è fissato per domenica 21 settembre, con l’esposizione gratuita di auto e moto storiche lungo via D’Aquino, trasformata per un giorno in un museo a cielo aperto.
In mostra i veicoli che hanno fatto la storia del motorismo nazionale e internazionale: dalle leggendarie Ferrari e Maserati alle intramontabili Fiat 500, simbolo di un’epoca che ha segnato intere generazioni di italiani.
Previsto anche uno spazio dedicato a chi desidera vendere il proprio mezzo storico, con la sezione “Vendo la mia storica”.
Il programma prevede:
- ore 9.30 arrivo e registrazione dei partecipanti (ingresso da via Cavour, registrazione in piazza Carmine);
- sistemazione dei veicoli ed esposizione lungo via D’Aquino;
- colazione offerta agli equipaggi;
- passeggiata per il centro cittadino;
- ore 11.30 ispezione delle auto e moto;
- ore 12.30 premiazioni con consegna del premio speciale “Franco Porsia”;
- ore 13.30 pranzo facoltativo.
Gli organizzatori ricordano che chiunque voglia esporre e vendere il proprio veicolo storico può prenotare uno spazio gratuito scrivendo a piero64ta@gmail.com o contattando direttamente il numero fornito dagli organizzatori, indicando modello e anno del mezzo.
