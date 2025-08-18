Taranto accende il countdown verso i Giochi del Mediterraneo 2026

A un anno dalla Cerimonia di Apertura dei XX Giochi del Mediterraneo, la città ospitante annuncia la presentazione del countdown ufficiale davanti al Palazzo di Città. L’iniziativa segna l’avvio del percorso che condurrà alla serata inaugurale del 21 agosto 2026 alle ore 20. All’evento sono attesi il Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese, il Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo Davide Tizzano e il Sindaco di Taranto Piero Bitetti.

Il momento centrale sarà lo svelamento dell’orologio che indicherà i -365 giorni all’apertura dei Giochi, accompagnato da uno spettacolo di luci e musica. Il dispositivo diventerà un riferimento costante per cittadini, atleti e partner, a testimonianza del lavoro di preparazione in corso.

“Questo momento rappresenta molto più dell’avvio di un conto alla rovescia. È il simbolo di un impegno collettivo: di una comunità, di un territorio, di una grande famiglia mediterranea che crede nello sport come forza che unisce, ispira e costruisce. Taranto 2026 sarà una celebrazione dell’eccellenza e della cooperazione e questo momento ne segna l’inizio ufficiale”, ha dichiarato Massimo Ferrarese.

La serata coinvolgerà l’Orchestra Giovanile della Magna Grecia, scelta per valorizzare i giovani musicisti del territorio e intrecciare sport e cultura. La conduzione sarà affidata alla giornalista Monica Caradonna, che modererà anche un confronto con alcuni atleti locali sulla valenza sociale dello sport. In chiusura, il Castello Aragonese sarà illuminato con i colori nazionali e i simboli dei Giochi.

“Il countdown che inauguriamo è un invito rivolto a tutti a sentirsi parte di questo percorso. La nostra città è pronta ad accogliere la sfida con responsabilità e orgoglio. I Giochi non sono solo un evento sportivo, ma l’occasione per mostrare al mondo storia, cultura e ospitalità di Taranto”, ha affermato Piero Bitetti.

“In questo 21 agosto inauguriamo ufficialmente il conto alla rovescia verso un evento che unirà 26 nazioni e tre continenti. Da 75 anni i Giochi del Mediterraneo sono un ponte tra i popoli e un’espressione dei valori dell’Olimpismo. Andiamo avanti insieme verso Giochi che onoreranno il nostro passato e ispireranno il nostro futuro”, ha dichiarato Davide Tizzano.

I XX Giochi del Mediterraneo si disputeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026, con 32 sport e 5.000 atleti provenienti da 26 Paesi di Europa, Africa e Asia.

