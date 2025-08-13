Taranto, accelerata sul mercato: nel mirino rinforzi per puntare in alto

Il nuovo Taranto è pronto a premere sull’acceleratore in chiave mercato, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Ciro Danucci, neoallenatore rossoblù, giocatori di spessore in grado di dare la giusta spinta verso la vittoria del campionato.

Oltre ai nomi suggestivi di Santaniello e Maiorino, il direttore sportivo Francesco Di Bari sta valutando con interesse il trequartista Gaetano Dammacco, reduce dall’ultima esperienza alla Puteolana, e il difensore centrale Fabio Delvino, protagonista lo scorso anno con la maglia del Nardò. Nel mirino anche Fabio Padulano, ala destra rapida e brevilinea con un passato all’Ischia, e il difensore centrale Cristian Ioio, la scorsa stagione al Gladiator.

Più complicata, invece, la pista che porta a Santoro del Gravina, destinato con ogni probabilità a restare nella squadra della sua città natale.

Per la porta si profila una corsa a due tra Chironi e l’ex Loliva, entrambi considerati i principali candidati a difendere i pali rossoblù nella prossima stagione. Sullo sfondo resta anche la suggestione Giovinco, pronto a valutare eventuali chiamate da parte del ds Di Bari.

