TARANTO – Aveva con sé un lungo coltello con una lama di 25 centimetri, un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale di Taranto durante un’attività di presidio e controllo del territorio cittadino.

Gli agenti hanno intercettato un uomo che non si era fermato al posto di controllo, dopo un breve inseguimento è stato raggiunto e trovato in possesso dell’arma. È scattata la denuncia, oltre per non essersi fermato all’alt, anche per porto clandestino di arma da taglio e ricettazione. L’uomo è stato sanzionato anche per guida senza assicurazione, non aveva la patente, ed il telaio del veicolo è risultato alterato.

Sia il sindaco Rinaldo Melucci, sia l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, hanno espresso gratitudine nei confronti di tutti gli agenti impegnati.