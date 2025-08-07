Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse

TARANTO – A settembre ritorna a Taranto il Medita festival organizzato dall’orchestra della Magna Grecia: protagonisti dell’edizione 2025 saranno Piero Pelù, Serena Rossi, e Alex WYse. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Leo Spalluto See author's posts Tags: MediTa Festival Continue Reading Previous Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11Next Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale potrebbe interessarti anche Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale 7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11 7 Agosto 2025 Leo Spalluto Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest 7 Agosto 2025 Leo Spalluto Città del SS Crocifisso, le prossime tappe 7 Agosto 2025 Laura Milano Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto” 7 Agosto 2025 Redazione Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo 7 Agosto 2025 Redazione
potrebbe interessarti anche
Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale
Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11
Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest
Città del SS Crocifisso, le prossime tappe
Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto”
Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo