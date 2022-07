Dopo la scorpacciata di gol nelle amichevoli con Rappresentativa Irpinia (15) ed Equipe Campania (10), il Taranto delude davanti a circa 200 tifosi nella terza uscita di Sturno con la Puteolana, avversario decisamente più consistente rispetto ai primi due. Scarse idee e tanta stanchezza per la squadra di Nello Di Costanzo, che ha creato rarissimi grattacapi al portiere avversario. Un’amichevole che ha confermato la necessità di continuare a scandagliare il mercato alla ricerca di elementi esperti, almeno uno per reparto. Ma si tratta pur sempre di calcio estivo, condizionato dai carichi di lavoro, quindi non bisogna esaltarsi né deprimersi, anche se è fondamentale irrobustire la rosa. La partita ha detto veramente poco: zero emozioni nel primo tempo, qualche guizzo in più nella ripresa. Per la cronaca, al test non ha preso parte Provenzano, rimasto a riposo precauzionale per un problema alla caviglia. Assenti per noie fisiche anche Diaby, Scandurra e Tomassini (in ritardo con la preparazione). Terminata l’avventura rossoblu del bulgaro Krastev: l’attaccante non ha convinto.

LA CRONACA

90’ Concessi 5 minuti di recupero.

90’ SOSTITUZIONE Altro cambio per il Taranto: entra Maiorino, fuori Crisci.

85’ Jatoba prova la conclusione dalla distanza, larga.

81’ Ci prova Petito per il Taranto, all’interno dell’area, tiro ribattuto in angolo.

75’ SOSTITUZIONE Nel Taranto: Labriola e Manetta rifiatano, entrano Mazza e Antonini.

70’ SOSTITUZIONE Nel Taranto, il portiere Martorel lascia spazio a Loliva.

66’ SOSTITUZIONE Nel Taranto, fuori Badje (dopo la rissa) dentro Panattoni.

63’ Per un fallo di Badje su Catinali, quest’ultimo, tra l’altro ex, reagisce e si scatena una rissa.

60’ SOSTITUZIONE Nel Taranto, Crisci prende il posto di Guida.

56’ Prima vera occasione della gara è di marca tarantina: dall’interno dell’area, Badje costringe il portiere Lamberti a smanacciare in angolo una conclusione violenta.

46’ Si riparte con due squadre completamente rinnovate.

➕➕➕ SECONDO TEMPO ➕➕➕

45’+1’ Termina il primo tempo. Non ci sono state reti e nemmeno occasioni degne di nota. Leggera supremazia territoriale del Taranto, ma sterile.

37’ SOSTITUZIONE Nel Taranto, fuori Panattoni dentro Jatoba, Il modulo cambia: si passa dal 442 al 4411.

➕➕➕ PRIMO TEMPO ➕➕➕

TARANTO-PUTEOLANA 0-0

TARANTO 442: Russo; Evangelisti, Manetta, Antonini, De Maria; Mastromonaco, Labriola, Mazza, Guida; La Monica, Panattoni (37‘ Jatoba). All. Di Costanzo.

TARANTO 442: Martorel (70’ Loliva); Brandi, Manetta (75’ Antonini), Granata, Ferrara; D’Egidio, Labriola (75’ Mazza), Jatoba, Guida (60’ Crisci, 90’ Maiorino); Badje (66’ Panattoni), Petito.

PUTEOLANA 4312: Maiellaro; D’Ascia, Pantano, Varchetta, Buono; Di Palma, Gatto, Grieco; Romano; Haberkon, Esposito. All.