“Si è sfiorato un incidente sul lavoro questa mattina nell’acciaieria 2 di ArcelorMittal a Taranto. Si è staccato un pezzo da una gru. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze”. Lo rende noto Antonio Talò, segretario Uilm. “Sul posto stanno i nostri rappresentanti della sicurezza per un esame della situazione. Prenderemo a breve anche una posizione ufficiale come sindacato”, aggiunge.