Taranto, a Ferragosto vince il mare!

È la settimana clou dell’estate, quella in cui si festeggia il Ferragosto. Abbiamo chiesto ai tarantini come trascorrono questi giorni e quali programmi hanno proprio per il Ferragosto

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts