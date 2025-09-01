Taranto, a bordo di nave Vulcano il 31° Campionato Interforze Trap 1

La Marina Militare ospiterà a Taranto la 31ª edizione del Campionato Italiano Interforze Trap 1, prestigiosa competizione sportiva di tiro a volo che, dal 1995, si svolge a bordo delle unità della Squadra Navale. L’appuntamento è fissato a bordo di nave Vulcano, ormeggiata presso la Stazione Navale Mar Grande.

Il programma prevede per martedì 2 settembre alle ore 17 la cerimonia di apertura sul ponte di volo, con foto ufficiale delle rappresentative. A seguire, mercoledì 3 settembre si svolgerà la prima fase di gara, mentre giovedì 4 settembre sarà il turno della seconda giornata di competizione, seguita dalla cerimonia di premiazione e di chiusura, alla presenza dell’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, Comandante in Capo della Squadra Navale, e di Luciano Rossi, Presidente della FITAV/ISSF.

Per l’edizione 2025 sono attesi circa 80 atleti provenienti da tutta Italia, in rappresentanza delle Forze Armate e di diversi Corpi dello Stato, pronti a contendersi lo Scudetto Tricolore.

La nave Vulcano

Nave Vulcano (A 5335, motto: DURANDUM EST “bisogna perseverare”) è un’Unità navale ausiliaria per il supporto logistico (LSS – Logistic Support Ship) allestita presso il cantiere navale di Fincantieri a Muggiano (La Spezia), trasferita poi a Taranto come porto d’assegnazione. Nave Vulcano garantisce un importante incremento delle capacità esprimibili dalla Squadra Navale.

Pensata per operare in un poliedrico spettro di missioni, è in grado di sostenere le nostre Unità e quelle delle Marine alleate. La nave può rifornire combustibili, lubrificanti, munizioni, pezzi di ricambio, viveri, acqua e quei materiali funzionali alla condotta di operazioni sia militari sia di assistenza umanitaria o intervento in caso di calamità naturali.

L’unità è in grado inoltre, di fornire assistenza tecnica, attraverso una moderna e attrezzata officina polifunzionale, e sanitaria, grazie a un’area ospedaliera completa di sale operatorie e terapia intensiva. Il Vulcano trasporta oltre 9000 mc di gasolio (pari a oltre 300 autobotti), quasi 4500 mc di combustibile AVIO, poco meno di 900 mc di acqua dolce e circa 40 tonnellate di razioni alimentari.

L’Unità dispone di una vasta capacità di conservazione degli alimenti con oltre 200 mq di celle frigo, una cucina a standard industriali che consente il confezionamento di oltre 500 pasti al giorno. La nave dispone di un radar di scoperta tridimensionale; per la propria difesa, conta su due mitragliere da 25 millimetri ed è predisposta per imbarcare un cannone da 76mm.

Le pregiate capacità di proiezione e intervento di Nave Vulcano sono in particolare emerse nel periodo da dicembre 2023 a febbraio 2024, quando l’Unità ha assolto il ruolo di posto medico avanzato in supporto alla popolazione civile coinvolta nel conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Per questa attività Nave Vulcano è stata decorata con la Medaglia d’Oro al Merito di Marina.

