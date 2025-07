Taranto, 66enne si schianta con l’auto sulla statale 106: è in codice rosso

TARANTO – Attimi di paura alla periferia occidentale di Taranto, dove un uomo di 66 anni avrebbe perso il controllo della sua auto nel primo tratto di strada che immette sulla statale 106, non si esclude l’ipotesi di un improvviso malore mentre era alla guida di una Peugeot 3008, l’esatta dinamica del sinistro dovrà essere appurata dalle forze dell’ordine intervenute. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe finita contro una recinzione e un cassonetto dei rifiuti. L’impatto è stato violento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, successivamente trasportato in ospedale in codice rosso. Intervenuti anche la Polizia Locale di Taranto per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

