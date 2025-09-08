8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, 48 dosi di droga in tasca: arrestato 21enne

Giovanni Sebastio 8 Settembre 2025
centered image

Si aggirava con disinvoltura in una zona del centro di Taranto molto frequentata dagli adolescenti nelle ore notturne. Un atteggiamento che ha insospettito i carabinieri della sezione Radiomobile, impegnati in controlli mirati contro lo spaccio nei luoghi della movida.

Alla vista della pattuglia, un 21enne originario della provincia di Brindisi è stato fermato mentre tentava di disfarsi di una bustina contenente 19 dosi di cocaina. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di altre 16 dosi di Mdma e 13 di ketamina, nascoste nelle tasche dei pantaloni. Nel borsello che portava con sé i militari hanno rinvenuto anche 420 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

In totale sono state sequestrate 48 dosi di sostanze stupefacenti per circa 15 grammi complessivi. Il giovane è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e posto ai domiciliari su disposizione della Procura di Taranto. La droga è stata inviata al laboratorio analisi per gli accertamenti.

Giovanni Sebastio

centered image

