4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Taranto, 43enne ai domiciliari sorpresa a spacciare cocaina

Giovanni Sebastio 4 Settembre 2025
centered image

Una donna tarantina di 43 anni è finita in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dei Falchi della Squadra Mobile, nel corso di un’attività investigativa, avevano concentrato l’attenzione sulla donna, già nota per precedenti penali e attualmente sottoposta agli arresti domiciliari. Dai servizi di osservazione era emerso un continuo andirivieni di giovani dall’abitazione al piano terra dove viveva, segnale che ha rafforzato i sospetti su un’attività di spaccio.

Nel corso del blitz, i poliziotti hanno trovato, all’interno di una borsetta, cinque involucri termosaldati di cocaina. Durante la perquisizione sono stati sequestrati anche circa 350 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un block-notes con nomi di presunti clienti e relative somme da riscuotere.

About Author

Giovanni Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cocaina, hashish e marijuana in casa: 26enne arrestato nel Tarantino

4 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Stop Frecciarossa Taranto-Roma, Casartigiani chiede tavolo urgente

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Confapi: “Taranto sempre più isolata, così rilancio impossibile”

4 Settembre 2025 Dante Sebastio

Home Restaurant Hotel: “Non esiste SCIA sanitaria per nostra attività. L’intervento dei NAS è improprio”

4 Settembre 2025 Redazione

Taranto, picchia la convivente e la minaccia con un taglierino: 48enne resta in carcere

4 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

MediTa Festival, gran finale con Serena Rossi e l’Orchestra Magna Grecia

3 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Cocaina, hashish e marijuana in casa: 26enne arrestato nel Tarantino

4 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Taranto, 43enne ai domiciliari sorpresa a spacciare cocaina

4 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Stop Frecciarossa Taranto-Roma, Casartigiani chiede tavolo urgente

4 Settembre 2025 Dante Sebastio
Bat idromoto 118

Torre a Mare: finisce in mare con l’auto, morta una donna

4 Settembre 2025 Flavio Insalata