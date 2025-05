Taranto, 33enne arrestato per spaccio: cocaina nascosta tra i mobili di casa

Nella serata di sabato 3 maggio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno tratto in arresto un 33enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga sul territorio jonico.

Il giovane è stato fermato per un controllo e il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e domiciliare. All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina, suddivisi in dosi e nascosti in un mobile della cucina e in un altro collocato all’ingresso.

Oltre alla droga, sono stati sequestrati materiale per il confezionamento e una somma di denaro contante, ritenuta provento dell’attività illecita. Lo stupefacente è stato consegnato al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per le verifiche di rito sulla quantità e sulla percentuale di principio attivo.

Il denaro rinvenuto è stato depositato su un conto corrente infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia, come previsto dalla normativa.

Al termine delle formalità, e fatta salva la presunzione di innocenza, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove resterà agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

