Taranto, 26enne arrestato per spaccio di droga a Talsano

La Polizia ha arrestato un pregiudicato di 26 anni, originario di Taranto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Falchi della Squadra Mobile, da alcuni giorni, tenevano sotto osservazione il giovane, già arrestato lo scorso ottobre, poiché sospettato di aver ripreso la sua attività illecita nel quartiere di Talsano. Durante servizi mirati di appostamento, gli agenti hanno raccolto prove che indicavano come il sospettato utilizzasse contatti telefonici per accordarsi con i clienti e successivamente incontrarli per la cessione di droga.

Appostati vicino alla sua abitazione, i poliziotti hanno notato il 26enne salire su uno scooter condotto da un complice per poi allontanarsi rapidamente. Insospettiti, hanno deciso di seguire il mezzo senza perderlo di vista. Accortosi della presenza dei poliziotti, il giovane ha tentato di eludere il controllo aumentando la velocità e gettando degli involucri contenenti circa 13 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella sua camera da letto un piccolo panetto di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. L’analisi del telefono cellulare del sospettato ha confermato i sospetti, rivelando conversazioni di trattative per la vendita di droga. Trasferiti gli atti all’Autorità Giudiziaria, il 26enne è stato posto agli arresti domiciliari.

