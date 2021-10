Taranto | 25 studenti all’ex Ilva per corso Meccatronica Avanzata

25 studenti accederanno al primo corso in Meccatronica Avanzata per l’Innovazione dell’Industria dell’Acciaio, organizzato dall’ITS “Cuccovillo” di Bari in collaborazione con Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto. Alle selezioni hanno partecipano circa 40 candidati, che sono stati valutati da Roberto Vingiani, Direttore dell’ITS “Cuccovillo”, da Arturo Ferrucci, Direttore delle Risorse Umane di Acciaierie d’Italia e da Maria Dolores Lupo, Responsabile dei Programmi Formativi.

Il primo Corso Biennale di Tertiary Education Meccatronica Avanzata per l’Innovazione dell’Industria dell’Acciaio “si è posto l’obiettivo – è detto in una nota – di preparare, in modo innovativo e secondo la metodologia Duale, supertecnici specializzati nell’automazione avanzata, nella programmazione e nella telecomunicazione, con particolare attenzione alle tecnologie digitali abilitanti 4.0”.

Il percorso didattico durerà due anni, con l’erogazione di 2.250 ore di formazione, svolte nella sede dell’’ITS “Cuccovillo” di Taranto e, soprattutto, nella sede di Acciaierie d’Italia di Taranto con circa 600 ore realizzate da manager e tecnici aziendali e ben 900 ore sul campo, a contatto diretto con le realtà di Acciaierie d’Italia, tra formazione in situazione e stage.