Taranto, 20mila studenti e 700 docenti coinvolti nel progetto salute nelle scuole tarantine

TARANTO – Con la fine dell’anno scolastico si chiudono anche le attività di promozione della salute nelle scuole di Taranto e provincia, che quest’anno hanno registrato numeri in forte crescita: oltre 20mila studenti e circa 700 insegnanti hanno preso parte ai progetti proposti dal GIA – Gruppo Interdisciplinare Aziendale della ASL Taranto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il GIA, composto da figure professionali sanitarie e sociali – tra cui medici, psicologi, dietisti, ostetriche, tecnici della prevenzione, educatori e assistenti sanitari – opera con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche fondamentali legate alla salute e alla prevenzione. Il tutto avviene con il supporto del terzo settore, come l’associazione Alzaia onlus, e con un approccio educativo mirato e differenziato per fasce d’età.

Nel corso dell’anno sono stati affrontati temi centrali per la crescita sana dei giovani: dalle dipendenze digitali all’alimentazione, dalla salute mentale all’educazione affettiva e sessuale. Gli studenti delle superiori, in particolare, hanno partecipato attivamente a progetti su fumo, rischi legati a tatuaggi e piercing, e comportamenti a rischio.

A chiusura del programma, il 30 maggio si è svolto l’evento #Agoraprev “Mettiamo in campo la prevenzione!”, durante il quale gli studenti hanno presentato elaborati creativi come video, fumetti e slogan per raccontare il loro punto di vista su salute, affettività e stili di vita corretti. I migliori lavori sono stati premiati con un libro, simbolo di conoscenza e crescita personale.

Il Commissario straordinario della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “Queste attività, ormai consolidate, rappresentano un pilastro fondamentale nella promozione della cultura della prevenzione, soprattutto tra i giovani. È un lavoro prezioso, fatto con linguaggi e strumenti adatti ai ragazzi, per aiutarli a costruire scelte più consapevoli.”

Il GIA è già al lavoro per progettare le attività del prossimo anno, puntando al miglioramento dei programmi esistenti e allo sviluppo di nuove iniziative educative.

