Taranto 2026, Iaia: “Il Governo investe, M5S diffonde negatività”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “Il nuovo stadio Iacovone e le piscine sono la prova dei fatti”

“Nella vita c’è chi lavora e chi si limita a criticare. È il caso dei Giochi del Mediterraneo”. Con queste parole l’onorevole Dario Iaia, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, interviene sul dibattito relativo alla kermesse che si terrà a Taranto nel 2026.

Secondo Iaia, da un lato c’è chi lavora per recuperare il tempo perso, dall’altro chi, riferendosi al Movimento 5 Stelle, si limita a sollevare polemiche. “Questi atteggiamenti non aiutano Taranto, alimentano solo una narrazione negativa della città a livello nazionale”, aggiunge.

Il parlamentare ricorda che il Governo Meloni ha già stanziato centinaia di milioni di euro per i Giochi e che il commissario Massimo Ferrarese, nominato insieme ai ministri Raffaele Fitto e Andrea Abodi, sta portando avanti con efficacia i progetti, coadiuvato dai ministeri competenti e da Sport e Salute.

Tra gli interventi in corso, Iaia cita il nuovo stadio Erasmo Iacovone, le piscine olimpiche e il centro sportivo Magna Grecia. “I Giochi sono un’occasione storica per valorizzare Taranto e dotare il territorio di impianti moderni. I cittadini sono stanchi di polemiche: servono fatti, e i fatti sono sotto gli occhi di tutti”, conclude.

