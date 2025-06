Taranto, 15enne non si ferma all’alt e si schianta contro un palo: denunciato

Alla guida di un’Audi, sfrecciava, intorno alla mezzanotte, su viale Magna Grecia

Una fuga spericolata nella notte di Taranto si è conclusa con uno schianto contro un palo e una denuncia per un quindicenne. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in viale Magna Grecia, dove una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato aveva allestito un posto di controllo.

Il giovane, alla guida di un’Audi A4 di grossa cilindrata, invece di fermarsi all’alt intimato dagli agenti, ha accelerato cercando di eludere il controllo. Impegnando il rondò a forte velocità e sfrecciando pericolosamente davanti ai Giardini Virgilio, affollati in quel momento da numerosi giovani, ha messo a rischio l’incolumità dei presenti.

La corsa del minorenne si è conclusa dopo l’ennesima manovra azzardata, con l’auto che ha terminato la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Durante il successivo controllo, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura un piccolo involucro contenente circa un grammo di hashish.

Il giovane, privo di patente di guida e incapace di fornire spiegazioni convincenti sulla disponibilità del veicolo, è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alle autorità competenti per l’uso di sostanze stupefacenti. L’Audi A4 è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti investigativi.

Tutta la documentazione dell’accaduto è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria competente per le valutazioni del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author