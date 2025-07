Taranto, 15 nuove assunzioni nei servizi sociali

Fabio Ligonzo (CISL FP): “Più personale per aiutare famiglie e minori”

Nuove opportunità occupazionali e un rafforzamento concreto dei servizi pubblici locali: sono questi i due capisaldi del concorso pubblico nazionale indetto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede 15 nuove assunzioni nell’Ambito Territoriale Sociale di Taranto.

A darne notizia è la CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto. Le assunzioni, tutte a tempo pieno e determinato per 36 mesi, riguarderanno figure fondamentali per il welfare cittadino:

2 funzionari amministrativi

2 funzionari contabili

4 psicologi

4 educatori socio-pedagogici

3 pedagogisti

“Si tratta di un passo importante per la città e per il sistema locale dei servizi sociali – ha dichiarato Fabio Ligonzo, segretario aziendale della CISL FP del Comune di Taranto -. Investire in queste professionalità vuol dire rafforzare l’assistenza a famiglie, minori e fasce vulnerabili, contribuendo al benessere collettivo”.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso il Portale inPA (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=029f4da8efa440abb041e101af8639f3) entro le ore 23:59 del 30 luglio 2025.

“Invitiamo tutti i candidati in possesso dei requisiti a partecipare. La CISL FP è pronta a offrire supporto e orientamento a chi vorrà cogliere questa importante occasione”, ha aggiunto Ligonzo.

Il concorso si inserisce in un piano più ampio di rafforzamento della pubblica amministrazione mediante fondi eterofinanziati, con l’obiettivo di potenziare i servizi socio-assistenziali e migliorare la qualità delle prestazioni rivolte alla cittadinanza.

“Non si tratta solo di occupazione – ha concluso Ligonzo -, ma di un investimento strutturale nelle competenze e nelle risorse umane che quotidianamente operano per il benessere della comunità”.

