Tar: ‘Lecco in B, Reggina esclusa’, la Casertana ‘vede’ la C, Piacenza resta in D

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Lecco che, in attesa del Consiglio federale di domani, vede vicina l’ammissione in serie B (il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ne aveva decretato, invece, l’estromissione). Lo stesso Tar ha respinto i ricorsi di Perugia e Reggina. Entrambe, però, si appelleranno al Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, fissato per il 29 agosto. Ora il Tribunale amministrativo regionale avrà dieci giorni per pubblicare le motivazioni della sentenza. La decisione di oggi del Tar, graduatorie alla mano, provoca inevitabili scombussolamenti a catena. Confermato, al momento, il ripescaggio in C della Casertana mentre viene estromesso il Piacenza che, in caso di conferma dell’ammissione del Lecco, sarebbe condannato a restare in D.

