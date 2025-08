Tar Lecce sospende l’ordinanza del Comune, Della Valle: “Vittoria di buon senso e legalità”

Con una decisione destinata a fare giurisprudenza, il Tar di Lecce, presieduto da Antonio Pasca, ha accolto il ricorso presentato dallo stabilimento balneare Balnearea contro l’ordinanza del Comune di Otranto che disponeva il divieto di transito e sosta nelle aree non asfaltate della pineta degli Alimini, determinando di fatto la chiusura del parcheggio a servizio della struttura.

A difendere lo stabilimento gli avvocati Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti, che hanno contestato la legittimità del provvedimento comunale. Il Tar, nella sua ordinanza del 2 agosto, ha sottolineato come le strade in battuto tufaceo o breccia non presentino, sotto il profilo della sicurezza antincendio, rischi maggiori rispetto a quelle asfaltate. Ha inoltre riconosciuto che Balnearea dispone di un’area attrezzata e adibita da tempo al parcheggio, fondamentale per garantire l’accesso degli utenti e dei mezzi di servizio allo stabilimento.

“È una pronuncia fondamentale – ha commentato Mauro Della Valle, presidente di Confimprese Demaniali – perché il Tar ha saputo bilanciare correttamente gli interessi in gioco. È stata evitata la chiusura di un parcheggio da sempre utilizzato in condizioni di massima sicurezza. Ringrazio il presidente Pasca e i legali dello stabilimento per il lavoro svolto”.

Confimprese Demaniali auspica ora che il tavolo tecnico tra Regione e Comune, richiesto d’urgenza, possa portare a una revisione delle misure adottate anche a beneficio di altri stabilimenti balneari coinvolti in situazioni analoghe.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts