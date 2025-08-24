Tante chance, ma nessun gol: il Casarano non va oltre lo 0-0 con il Trapani

Un solo punto, ma tanti rimpianti per il Casarano, che al debutto in campionato non va oltre lo 0-0 contro il Trapani, pur costruendo molto di più rispetto ai siciliani.

Il primo tempo è da capogiro. Passano 4 minuti sul cronometro e gli ospiti provano già a rendersi pericolosi: Fischnaller calcia dalla sinistra e scalda i guantoni di Chiorra, che para in due tempi.

Al 6’ il primo squillo del Casarano: Chiricó su calcio di punizione spedisce la sfera di poco al lato.

Al 12’ ancora ospiti pericolosi: questa volta è Canotto a calciare, facile la parata bassa di Chiorra.

Sul capovolgimento di fronte Logoluso pesca Cajazzo che però calcia al lato da posizione favorevole.

È un botta e risposta continuo: al quarto d’ora Malcore viene pescato bene in area di rigore, ma Galeotti tiene bassa la saracinesca.

Clamorosa chance per i rossazzurri al 26’: Cajazzo mette dentro dalla destra, Pinto dovrebbe solo spingere in porta, ma spara alto da sotto misura.

A ridosso della mezz’ora il Casarano intavola un’altra grande azione, che sfocia in palla gol: serpentina di Chiricó, tacco di Ferrara e conclusione di Pinto. Galeotti è attento e para senza problemi.

Di Bari perde Maiello al 36’ per un problema muscolare: al suo posto entra D’Alena.

La ripresa si apre con un’altra ghiottissima chance per i salentini: cross basso di Chiricó per Malcore, che da due passi calcia alto, divorandosi il gol del possibile 1-0.

Il 9 ci riprova al 53’, questa volta di testa: palla ancora al lato.

Passano due minuti e Chiricó ritenta la botta mancina dalla distanza: Galeotti si distende e mette in corner.

In campo c’è solo il Casarano in questo secondo tempo: Cajazzo sguscia via sull’out di destra, calcia da posizione defilata, Galeotti graffia la sfera in corner.

Malcore sciupa tutto anche al 65’: l’ex Cerignola approfitta di un errore difensivo ma a porta sguarnita calcia troppo debolmente, Negro può salvare sulla linea.

Filtrante lungo di Chiricó per Pinto, che al 72’ tiene botta, calcia in caduta, ma spedisce nuovamente sul fondo.

Il Trapani si vede per la prima volta dalle parti di Chiorra al 75’: Kirwan riceve dalla sinistra, ma schiaccia al lato.

Per l’ultimo quarto d’ora Di Bari getta in mischia anche Millico e Di Dio.

Nelle battute finali del match i padroni di casa aprono le marcature con Zanaboni, ma il gol del classe 2005 ex Pro Patria viene annullato per presunto fallo in attacco. Di Bari non è convinto e gioca la carta del Football Video Support. Il signor Di Cicco rivede l’episodio al VAR, ma non cambia idea, confermando la decisone di campo.

Il risultato finale, al triplice fischio, sarà di 0-0. I rossazzurri, ai punti, avrebbero meritato ben altro bottino.

