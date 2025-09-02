2 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Tanisi contro Musumeci: “Parole offensive, per lui i magistrati sono killer”

Maria Teresa Carrozzo 2 Settembre 2025
centered image

“Confesso: non lo sapevo. Ora me l’ha rivelato il Ministro Musumeci: sono stato un killer, almeno fino a due anni fa, quando ho smesso le funzioni di magistrato”. Con queste parole l’ex presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, ha espresso tutta la sua indignazione dopo le dichiarazioni del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Secondo il magistrato in pensione, le parole di Musumeci – “Il magistrato ha il compito di fare il killer, la stampa ha il compito di darne notizia” – non solo rappresentano un attacco ingiustificato all’intera categoria, ma risultano ancora più gravi perché non smentite da nessuna voce della maggioranza di Governo, né da alcun Ordine o Associazione forense.

“Dunque, anch’io lo sono stato”, scrive Tanisi, con tono ironico e amaro, ricordando come quelle frasi marchino indistintamente tutti i magistrati, senza distinzioni.

Non è la prima volta che Musumeci si lascia andare a dichiarazioni controverse. Tanisi ricorda infatti che “lo stesso Ministro, un paio d’anni fa, a proposito di legalità e antimafia, dichiarava: ‘Nutro una certa diffidenza verso coloro che parlano sempre di legalità e di antimafia. C’è una sorta di mafia dell’antimafia. L’antimafia è un impegno che va praticato in silenzio’”.

Il riferimento del magistrato è chiaro: “Non so se si riferisse anche a Paolo Borsellino che, quando era in vita (prima di essere ucciso dalla mafia – e non solo dalla mafia –), in uno dei suoi tanti incontri con gli studenti diceva: ‘Parlate della mafia. Parlatene a scuola, ovunque. Perché parlare significa capire ed anche agire per cambiare le cose’”.

Per Tanisi, il messaggio che emerge dalle parole del Ministro è preoccupante: “Evidentemente per il Ministro, in questo Paese, le cose in fatto di mafia non possono e non debbono cambiare! Meglio il silenzio. Ad essere cambiato, invece, deve essere l’impianto costituzionale sulla Giustizia, eliminando (o ridimensionando) quei pericolosi killer che sono i magistrati”.

Un atto di accusa duro, che mette in evidenza non solo lo sdegno personale di un uomo delle istituzioni, ma anche la preoccupazione per un clima politico che rischia di delegittimare il ruolo stesso della magistratura e il valore della lotta alla mafia.

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Regione, Puglia Popolare rilancia: “Con Cassano le istanze del Sud al centro delle Istituzioni”

2 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Scuola, Marti: “Oltre 41mila nuovi docenti assunti. Un sistema più stabile e inclusivo”

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, cambio di appalto: lavoratori Adisu in sciopero e presidio

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Regionali, centrodestra ancora senza candidato: Mazzotta: “ Il candidato giusto è D’Attis”

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, Estate intensa per le fasce deboli: a Palazzo Carafa la commissione fa il punto

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Salento, diabetici in difficoltà: burocrazia lenta, sensori irreperibili

1 Settembre 2025 Gloria Roselli

potrebbe interessarti anche

Barletta, rapinò supermercato a febbraio: un 20enne ai domiciliari

2 Settembre 2025 Antonio Gargano

Taranto, BCC San Marzano di San Giuseppe sponsor ufficiale

2 Settembre 2025 Redazione

Ostuni – Tommy Cash dice “OK” alla Città Bianca

2 Settembre 2025 Claudia Turba

Team Altamura, chiusura di mercato senza novità. Poco da salvare dopo il Crotone

2 Settembre 2025 Antonio Bellacicco