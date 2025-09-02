Tanisi contro Musumeci: “Parole offensive, per lui i magistrati sono killer”

“Confesso: non lo sapevo. Ora me l’ha rivelato il Ministro Musumeci: sono stato un killer, almeno fino a due anni fa, quando ho smesso le funzioni di magistrato”. Con queste parole l’ex presidente del Tribunale di Lecce, Roberto Tanisi, ha espresso tutta la sua indignazione dopo le dichiarazioni del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Secondo il magistrato in pensione, le parole di Musumeci – “Il magistrato ha il compito di fare il killer, la stampa ha il compito di darne notizia” – non solo rappresentano un attacco ingiustificato all’intera categoria, ma risultano ancora più gravi perché non smentite da nessuna voce della maggioranza di Governo, né da alcun Ordine o Associazione forense.

“Dunque, anch’io lo sono stato”, scrive Tanisi, con tono ironico e amaro, ricordando come quelle frasi marchino indistintamente tutti i magistrati, senza distinzioni.

Non è la prima volta che Musumeci si lascia andare a dichiarazioni controverse. Tanisi ricorda infatti che “lo stesso Ministro, un paio d’anni fa, a proposito di legalità e antimafia, dichiarava: ‘Nutro una certa diffidenza verso coloro che parlano sempre di legalità e di antimafia. C’è una sorta di mafia dell’antimafia. L’antimafia è un impegno che va praticato in silenzio’”.

Il riferimento del magistrato è chiaro: “Non so se si riferisse anche a Paolo Borsellino che, quando era in vita (prima di essere ucciso dalla mafia – e non solo dalla mafia –), in uno dei suoi tanti incontri con gli studenti diceva: ‘Parlate della mafia. Parlatene a scuola, ovunque. Perché parlare significa capire ed anche agire per cambiare le cose’”.

Per Tanisi, il messaggio che emerge dalle parole del Ministro è preoccupante: “Evidentemente per il Ministro, in questo Paese, le cose in fatto di mafia non possono e non debbono cambiare! Meglio il silenzio. Ad essere cambiato, invece, deve essere l’impianto costituzionale sulla Giustizia, eliminando (o ridimensionando) quei pericolosi killer che sono i magistrati”.

Un atto di accusa duro, che mette in evidenza non solo lo sdegno personale di un uomo delle istituzioni, ma anche la preoccupazione per un clima politico che rischia di delegittimare il ruolo stesso della magistratura e il valore della lotta alla mafia.

