Tangenti per appalti, “Ism estranea a indagini magistratura”

In ossequio all’art. 8 della legge sulla stampa (L. 47/48) sul diritto di rettifica si rende noto quanto segue:

In riferimento all’articolo pubblicato “Tangenti per appalti, Regione e Asl Ba parte civile” la società Ism srl, in persona dell’amministratore Vincenzo Matera, precisa che “Non corrisponde al vero che il Sig. Rucci Giuseppe sia mai stato il legale rappresentante della società Ism bensì lo stesso è stato semplicemente un consulente esterno plurimandatario senza poteri di rappresentanza della società Ism. La società prende le distanze dai fatti che vengono contestati al Sig Rucci Giuseppe. La società è completamente estranea all’indagine della magistratura e non ha alcun coinvolgimento processuale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author