La Procura di Lecce insiste sul riconoscimento dell’aggravante mafiosa nei confronti dell’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis e di altri sei dei nove imputati nel processo in corso nel capoluogo salentino su quattro presunti episodi di corruzione in atti giudiziari, relativi a scarcerazioni di pregiudicati in cambio di tangenti. L’aggravante mafiosa, che fa aumentare di un terzo la pena richiesta (per De Benedictis chiesta condanna a 8 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione), è contestata dai pm salentini anche ai tre avvocati imputati, Giancarlo e Alberto Chiariello e Marianna Casadibari, e ai tre detenuti che avrebbero usufruito delle scarcerazioni da parte del gip. Per De Benedictis la Procura chiede inoltre di escludere l’attenuante della collaborazione “in ragione della natura puramente ammissiva e non collaborativa” tenuta dall’ex gip, il quale dopo l’arresto ha reso cinque lunghi interrogatori. I pm salentini ritengono però “concedibili, pur nella estrema gravità dei fatti, le circostanze attenuanti generiche in ragione del in ragione del complessivo contegno processuale”. Dopo la Procura, che ha chiesto in totale 8 condanne e una assoluzione, ha discusso l’avvocato Nicola Selvaggi, che rappresenta l’ordine degli avvocati di Bari costituito parte civile, chiedendo una provvisionale di 50mila euro per il danno all’immagine. Nelle prossime udienze, l’1 e il 22 marzo, discuteranno i difensori degli imputati. Il 29 marzo è prevista la sentenza.