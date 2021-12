BARI – “Le competenti strutture regionali hanno notificato in carcere al dirigente arrestato” Mario Lerario “il provvedimento di sospensione dal lavoro”. A

comunicarlo e’ il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, con riferimento alla vicenda dell’arresto di Mario Lerario, ex capo della Protezione civile. “Il dirigente arrestato – prosegue – era gia’ stato sostituito dalla responsabilita’ dell’Ufficio di Economato da altro dirigente, dottor Francesco Plantamura. Mentre, per il funzionario indagato a piede libero per i reati di falso e turbativa d’asta, e’ stato disposto il trasferimento dall’Economato ad altra diversa struttura.