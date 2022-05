MODUGNO- Non ci sono feriti gravi nel tamponamento che ha coinvolto tre auto sulla statale 96, la cosiddetta “Barese”: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e l’Anas. La strada è stata chiusa al traffico fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.

È accaduto intorno alle 9.15 del 23 maggio quando tra auto, per cause in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla strada statale 96. La “Barese” è provvisoriamente chiusa in direzione Bari in corrispondenza del km 119,780 nei pressi di Modugno. Il traffico in direzione Bari al km 117,500 Modugno zona industriale/Porto Torres è deviato su viabilità secondaria. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.