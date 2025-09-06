Tamponamento nella notte a Taranto: cinque feriti in Viale Ionio

Taranto – Incidente stradale nella notte appena trascorsa in Viale Ionio, la trafficata arteria che collega il capoluogo alla borgata di San Vito. Due automobili sono rimaste coinvolte in un violento tamponamento, il cui bilancio è di cinque persone ferite.
Fortunatamente, le condizioni dei coinvolti non sarebbero gravi. I soccorsi sono stati prestati dal personale del 118: tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, mentre altri due in codice verde sono stati accompagnati a Martina Franca.
Per i rilievi del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.
