Talsano | Tragedia evitata: crolla una villa, nessun ferito

Una tragedia evitata per miracolo. Una parte del primo piano di una villa è crollato alla periferia di Talsano, borgata di Taranto, attorno alle 7.30 di martedì 18 maggio in via Gargiulo.

Il boato ha interrotto la tranquillità delle prime ore del mattino in una zona che come si può evincere dalle nostre immagini, non ha una grande densità abitativa.

Una porzione del tetto spiovente di una delle stanze del piano superiore si è letteralmente sbriciolata. All’interno dell’edificio erano presenti alcune persone che vi abitano consuetamente, scampate miracolosamente ad una possibile tragedia. Nessuna di loro, infatti, ha riportato ferite. Solo tanta paura.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a rimuovere i calcinacci pericolanti e a mettere in sicurezza l’edificio. Ancora da appurare i motivi del crollo.