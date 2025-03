Talsano, scontro tra due auto: ferita una donna

Incidente all’incrocio tra via Cesare Pavese e via Poliziano a Talsano, borgata di Taranto, nel pomeriggio di lunedì 3 marzo: una Nissan si è ribaltata dopo lo scontro con una Lancia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Ferita la conducente della Nissan, una donna classe 1983, trasportata in codice giallo all’ospedale di Manduria. (Foto Massimo Todaro / Antenna Sud)

