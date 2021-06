Talsano | Incendio sul balcone, tanta paura e un intossicato

Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di lunedì 28 giugno a Talsano in largo Europa 2 in un appartamento al quarto piano. Le fiamme partite probabilmente da una caldaia non si sono propagate all’interno. Diversi condomini del palazzo e delle abitazioni vicine hanno allertato immediatamente forze dell’ordine e vigili del fuoco. Eroico il comportamento di un condomino, Leonardo Cavallo che ha avvisato molti abitanti del palazzo del possibile pericolo e ha aiutato una donna con difficoltà di deambulazione ad uscire dall’edificio portandola sulle spalle. L’uomo avendo inalato una notevole quantità di fumo è svenuto ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale santissima Annunziata per motivi precauzionali. Non vi sono stati per fortuna altri feriti. l’intervento tempestivo dei carabinieri (che hanno rotto il vetro dell’idrante d’emergenza sul pianerottolo per utilizzarlo immediatamente) prima e subito dopo dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il fuoco al balcone. Nei primi minuti il palazzo è stato interamente evacuato per motivi precauzionali. Dopo poco più di mezz’ora tutti gli abitanti hanno potuto rientrare tranquillamente nelle proprie abitazioni. Ancora da appurare il motivo che avrebbe fatto scaturire l’incendio. Secondo una prima ricostruzione, non suffragata ufficialmente, le esalazioni provenienti da barattoli di diluente potrebbero aver fatto scoccare la scintilla nella caldaia che si sarebbe subito incendiata.