Tajani ad AntennaSud: “nostri numeri importanti per elezione Capo dello Stato” (video)

Importanti dichiarazioni sul fronte politico del coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani durante la trasmissione “Labirinti” condotta in studio da Antonio Bucci. “Il centrodestra deve andare unito – ha affermato Tajani in collegamento – senza centrodestra non si potrà eleggere il Capo dello Stato. I nostri numeri sono importanti per dare un contributo”.

Tajani ad AntennaSud ha inoltre affrontato temi della politica locale, in particolare si è soffermato su Taranto

Ecco l’intervento integrale del coordinatore di Forza Italia