Tagli strade provinciali, Pagano: “Marti si arrampica sugli specchi”

Il deputato dem: “In Puglia tagliati 24 milioni su 34,8 per finanziare Alta Velocità e Ponte sullo Stretto”

“Alla fine anche il senatore Marti ha dovuto ammetterlo: con il Governo Meloni è tornata la spending review”. Con queste parole Ubaldo Pagano, deputato del Partito Democratico e capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera, interviene sui tagli ai fondi destinati alla manutenzione delle strade provinciali.

Pagano sottolinea come i tagli operati dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini siano ormai evidenti e difficili da smentire. “Il collega leghista cerca di difendere l’indifendibile, ma i fatti parlano chiaro. I tagli sono realtà”.

Secondo l’esponente del PD, le risorse sottratte agli enti locali servono a finanziare grandi opere come il Ponte sullo Stretto e l’Alta Velocità al Nord, mentre province e città metropolitane restano prive di fondi per interventi già programmati. “In Puglia nei prossimi due anni verranno a mancare 24 milioni dei 34,8 milioni previsti, ovvero circa il 70%”, precisa Pagano.

L’esponente dem concorda con quanto già denunciato da Piero Bitetti, evidenziando come i tagli compromettano la realizzazione di opere fondamentali per i territori e mettano in difficoltà province e amministrazioni locali. “Chi oggi cerca di mascherare la realtà sta solo tentando di coprire le responsabilità di chi governa il Paese”, conclude Pagano.

