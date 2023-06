Taekwondo: Trofeo Kim e Liù, Luca Miraglia vicecampione italiano Kids

L’atleta massafrese della STS Simeone (palestra The King of Fitness) Luca Miraglia, di soli 11anni, è il nuovo vicecampione Italiano Kids 2023.

La prestigiosa medaglia d’argento è giunta al Torneo Nazionale più importante d’Italia “Kim e Liù”, con 1800 atleti iscritti (età 6/11 anni), nello scenario del Foro Italico a Roma, organizzato dalla FITA (Federazione italiana Taekwondo).

In contemporanea si disputava anche la competizione più importante della stagione: il “Gran Prix 2023”, gara di livello mondiale utile per la conquista di punti importanti per l’accesso alle Olimpiadi 2024 di Parigi.

Il centro sportivo “STS – Sport e Benessere”, diretto dal Maestro federale 7° Dan Isacco Simeone, è stato presente con l’atleta Luca Miraglia nella categoria KIDS -44kg, che lo ha visto impegnato in tre incontri, nei quale ha sbaragliato i suo avversario ai quarti di finale, vincendo per 13-6 e 14-3, ancora eccezionale il risultato raggiunto alla semifinale, con le vittorie per 8-0 e 10-6, prima di cedere in finale all’atleta Ibrahim Francis per mancanza di lucidità, ma guadagnando il prestigioso argento, secondo gradino più alto nazionale.

“Tanta è stata la gioia per la nostra associazione Sportiva “STS – Simeone” che si colloca ancora una volta ai vertici nazionali – sottolinea il maestro Isacco Simeone – che da 18 anni opera sul territorio provinciale, promuovendo attraverso l’umiltà, l’impegno, la dedizione nel lavoro, prima di tutto il benessere piscofisico e poi i campioni nella vita e nello sport. Un sano orgoglio anche per la palestra “The King of Fitness” e per la città di Massafra”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp