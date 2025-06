Tacente: “Uniti per Taranto cambierà per sempre la nostra città!”

Il candidato sindaco civico spalleggiato dal Centrodestra: “Abbiamo una nuova visione e siamo pronti per governare”

Francesco Tacente ha presentato ufficialmente il progetto civico “Uniti per Taranto” delineando un programma che punta a rilanciare la città con il sostegno delle forze di Centrodestra. Al suo fianco figura Luca Lazzaro, il cui contributo Tacente ha definito motivo di orgoglio, insieme al supporto di Fratelli d’Italia, incontrati di recente, e della restante coalizione.

L’iniziativa, secondo quanto dichiarato, mira a offrire un’alternativa concreta per il futuro di Taranto. Tacente ha evidenziato l’importanza del sostegno popolare, definendo questi ultimi giorni di campagna elettorale come caratterizzati da un forte abbraccio da parte dei cittadini.

Il candidato ha inoltre sottolineato il valore del dialogo stretto con il governo nazionale, che rappresenta, a suo avviso, un elemento distintivo in grado di garantire risultati concreti per la città, andando oltre le semplici promesse elettorali.

Nel corso degli ultimi incontri, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati hanno ufficializzato la loro adesione al progetto civico, consolidando un’intesa basata su contenuti condivisi e una visione comune. Tacente ha descritto l’accordo non come una semplice alleanza elettorale, ma come un vero patto di responsabilità e programmazione.

Nel confronto con il centrosinistra, Tacente ha rimarcato la necessità di voltare pagina, criticando la scelta di riproporre un candidato in politica da oltre venticinque anni, simbolo, a suo avviso, di una fase superata. L’obiettivo del progetto è costruire per Taranto un futuro fondato su lavoro, sviluppo, infrastrutture e tutela del territorio.

Il candidato ha quindi concluso l’intervento con un appello alla partecipazione e alla fiducia, affermando che “adesso è il momento di crederci davvero, di dare speranza a una città che non può più aspettare”.

