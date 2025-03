Tacente rompe indugi e si candida: “Cambio metodo per rilanciare Taranto”

Francesco Tacente, esponente dei centristi di area Melucci, si candida a sindaco di Taranto. Lo ha annunciato con una lettera sottolineando l’importanza di valorizzare i progetti comunitari già in corso, in particolare quelli legati alla rigenerazione urbana e alla mobilità sostenibile. Tra questi, le linee Brt, un passo fondamentale per una città più ecologica e vivibile.

Un profilo da amministratore e cattolico impegnato

Tacente ha promesso un approccio più collegiale e inclusivo nelle decisioni amministrative, facendo leva sulla sua esperienza nel settore pubblico e nel mondo delle professioni. L’aspirante sindaco si propone di portare un cambiamento radicale, applicando il suo impegno religioso e sociale al servizio della città.

Fermare inverno demografico e fuga di cervelli

Tra gli obiettivi principali, il candidato punta a contrastare il calo demografico e a fermare la “fuga di cervelli” dalla città. Con un programma che sarà definito nei prossimi giorni, Tacente intende dare a Taranto un futuro più prospero, pensando anche alle nuove generazioni.

Un impegno per una Taranto migliore

Infine, Tacente ha espresso la sua ferma volontà di impegnarsi per Taranto, città che ha scelto di vivere insieme alla sua famiglia. “Voglio lasciare un luogo migliore per mia figlia e per tutti i ragazzi della nostra comunità”, ha concluso.

