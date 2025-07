Tacente: “Eolico offshore a Taranto grazie al ministro Salvini”

Francesco Tacente. consigliere comunale di Taranto, ha espresso apprezzamento per il recente decreto interministeriale che assegna oltre 78 milioni di euro allo sviluppo di un hub cantieristico per l’eolico offshore nel porto della città. “Un passo fondamentale verso il rilancio industriale, occupazionale e ambientale di Taranto, che ci allontana finalmente dalla monocultura dell’acciaio”, ha commentato.

Tacente ha ringraziato il Governo, in particolare Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per aver creduto nelle potenzialità strategiche del territorio e mantenuto gli impegni assunti in campagna elettorale. “Questa accelerazione giunge in concomitanza con l’insediamento del commissario dell’Autorità portuale, Giovanni Gugliotti, a dimostrazione di una visione concreta e coerente”, ha aggiunto.

Il decreto, siglato congiuntamente da MIT, MASE e MEF, individua Taranto e Augusta come aree prioritarie per l’insediamento di hub destinati alla produzione, assemblaggio e varo di componenti per impianti eolici galleggianti. “Una scelta – sottolinea Tacente – che valorizza il ruolo del nostro porto, stimolando al contempo nuova occupazione qualificata nel settore delle energie rinnovabili”.

Gli investimenti, distribuiti su tre annualità a partire dal 2025, prevedono interventi infrastrutturali come dragaggi, ammodernamenti e adeguamenti delle banchine, elementi che – secondo Tacente – “potranno accelerare il processo di transizione energetica e posizionare Taranto come polo nazionale della cantieristica sostenibile”.

“Questo risultato – conclude il consigliere – è il frutto di una visione politica coraggiosa e orientata al futuro. Ora spetta alle istituzioni locali accompagnare questo percorso con trasparenza e determinazione. Anche sul tema dell’ex Ilva – ha aggiunto – auspichiamo che il sindaco voglia coinvolgere tutte le forze consiliari per definire insieme una linea condivisa, nell’interesse della città e dei suoi lavoratori”.

