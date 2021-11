BARI- Un uomo ubriaco ha estratto una pistola in un negozio dopo aver litigato con una dipendente, due minorenni sono state soprese con capi d’abbigliamento nascosti sotto la giacca e un 41enne è stato trovato con della cocaina: una domenica movimentata per i poliziotti della Questura di Bari, che hanno denunciato tre persone.

Il litigio con pistola avvenuto nel negozio

In mattinata, in centro città, i poliziotti della volante di zona sono intervenuti presso un esercizio commerciale dove un uomo, in evidente stato di ubriachezza, durante un diverbio avuto per futili motivi con una dipendente del negozio, ha estratto una pistola. Rintracciato, è stato identificato per un 56enne pregiudicato, trovato in possesso di una pistola giocattolo in metallo, priva del tappo rosso e con caricatore senza cartucce, fedele riproduzione di una Glock. L’uomo è stato denunciato.

Il taccheggio di due ragazzine in un negozio di abbigliamento

Più tardi, in Corso Cavour, gli agenti hanno fermato e denunciato due giovani ragazzine di 15 e 16 anni, incensurate, responsabili di furto aggravato in concorso all’interno di un noto negozio di abbigliamento. Poco prima dell’arrivo della volante, le ragazze sono state sorprese dalle dipendenti del negozio con dei capi occultati sotto i propri vestiti e con i sistemi antitaccheggio divelti. La merce è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale e le ragazze, dopo la denuncia, sono state affidate ai genitori.

Fermato in centro un pregiudicato con la cocaina

In serata, a Santo Spirito, gli agenti della volante di zona hanno fermato e controllato un 41enne bitontino, alla guida della sua auto; l’uomo, pregiudicato, trovato in possesso di una dose cocaina, è stato segnalato all’autorità amministrativa. Contestata la relativa violazione.