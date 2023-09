Sylvester Stallone in Puglia: sarà cittadino onorario di Gioia del Colle

La star di Hollywood Sylvester Stallone e suo fratello Frank, noto musicista, attore e cantautore, mercoledì 6 settembre saranno a Gioia del Colle (Bari) per ricevere la cittadinanza onoraria. Lo comunica in una nota il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo.

Sylvester e Frank Stallone, di origini gioiesi, visiteranno “la città e, in particolare, i luoghi dove ha vissuto la loro famiglia paterna prima di trasferirsi negli Stati Uniti”.

L’evento pubblico per il conferimento della cittadinanza onoraria si terrà in piazza Plebiscito alle 18:30. “Dopo aver ricevuto nella serata di venerdì 1 settembre la conferma ufficiale della visita di Sylvester e Frank Stallone a Gioia del Colle, ci siamo subito adoperati – afferma Mastrangelo – per riservare una calorosa accoglienza ai due artisti di fama internazionale che, in più di un’occasione pubblica, hanno affermato il loro forte legame con la nostra città”.

“Prepariamoci a un evento di respiro internazionale. Saranno tanti i riflettori puntati sulla nostra città. Nonostante il poco tempo a disposizione – conclude il sindaco di Gioia del Colle – stiamo curando ogni minimo dettaglio nell’organizzazione di una serata così importante e attesa dalla cittadinanza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp