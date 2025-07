Sviluppo e rilancio città intermedie: l’ocse sceglie Brindisi come città italiana

Brindisi è stata selezionata come città campione dall’Unione Europea in un’iniziativa volta a studiare e verificare l’andamento di sei città intermedie europee all’interno della comunità europea. Le potenzialità del capoluogo pugliese, unica città selezionata in Italia, saranno valutate da una delegazione dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economica) arrivata stamattina (martedì 1 luglio) in città.

