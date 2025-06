Surbo: nasce il Gruppo Territoriale M5S: Bissanti è il referente

È ufficialmente nato a Surbo il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle, una realtà che raccoglie il lavoro portato avanti dagli attivisti locali fin dal 2012. Mercoledì 25 giugno si è tenuta l’assemblea costituente che ha sancito la validazione del gruppo, composto da 31 iscritti regolarmente registrati. Per acclamazione è stato eletto Raffaele Bissanti, classe 1947, alla guida del gruppo.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire una partecipazione sempre più ampia dei cittadini, dando continuità alle battaglie identitarie del Movimento su temi quali ambiente, legalità, cultura, pianificazione urbanistica e diritti sociali. Il gruppo affiancherà il consigliere comunale Salvatore Cataldi, già delegato alla Cultura all’interno dell’Amministrazione comunale.

“Abbiamo le idee chiare e diversi progetti in corso per il benessere del nostro territorio”, ha dichiarato Raffaele Bissanti. Tra i temi centrali vi sono la promozione della Consulta dell’Ambiente, istituita nel 2015 grazie al M5S, l’approvazione in consiglio comunale della mozione per il salario minimo garantito nei bandi di gara comunali, e la valorizzazione culturale legata all’identità del territorio.

Il simbolo scelto dalla comunità locale del M5S è l’antica chiesa rupestre d’Aurio, ritratta in un dipinto donato durante l’incontro dall’artista Nicola Cazzolla. Durante l’assemblea, alla presenza del consigliere regionale Cristian Casili e del referente provinciale Iunio Valerio Romano, sono stati assegnati anche incarichi interni:

Silvana Sarli è rappresentante vicario

Bruno De Pascalis vice rappresentante

Massimo Pareo referente progetti

Emanuele Felsina referente formazione

Adele Colofeo referente politiche di genere

Una giovane diciassettenne è stata designata come referente giovani

Particolare attenzione è stata riservata all’impegno per la parità di genere: Adele Colofeo è la prima rappresentante di genere M5S nella provincia di Lecce, in linea con le recenti modifiche statutarie approvate dal Movimento.

Bissanti ha espresso fiducia nella crescita futura del gruppo: “Vogliamo attivare quei cittadini che nel 2022 fecero del Movimento il primo partito alle politiche. La nostra forza sono le idee e la coerenza con i nostri principi fondativi”.

