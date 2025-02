Surbo, insediata la Consulta Giovanile, grande partecipazione dei giovani

Si è ufficialmente insediata presso la Sala Consiliare del Comune di Surbo la Consulta Giovanile, un organismo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale per favorire la partecipazione attiva dei giovani nelle scelte politiche e amministrative. L’iniziativa ha riscosso un notevole interesse, tanto che, a fronte del limite previsto di sette membri, sono arrivate ben 12 candidature. Per accogliere l’entusiasmo e l’ampia partecipazione, il Consiglio Comunale ha deciso all’unanimità di accettare tutte le domande, dando così la possibilità a più giovani di prendere parte a questo nuovo percorso.

Un’opportunità per i giovani di Surbo

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Ronny Trio, che ha sottolineato l’importanza di questo organismo nel coinvolgere i giovani nella vita amministrativa della città:

“Abbiamo fortemente voluto la Consulta Giovanile insieme alla consigliera Martina Nuzzo, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla politica e renderli protagonisti attivi del presente e del futuro di Surbo. Siamo rimasti colpiti dall’entusiasmo e dalla voglia di mettersi in gioco dei ragazzi. Creare spazi di partecipazione reale per le nuove generazioni è fondamentale. Ora tocca a loro: siamo pronti ad ascoltarli e a camminare insieme. Buon lavoro a tutti”.

Anche Martina Nuzzo, Consigliera con delega alle Politiche Giovanili, ha espresso grande entusiasmo per il traguardo raggiunto, evidenziando il lavoro svolto in collaborazione con l’Ufficio dei Servizi Sociali per la stesura del regolamento della Consulta e l’elezione dei membri.

“Essendo la più giovane Consigliera Comunale, sento tutta la responsabilità di rappresentare i miei coetanei e di supportarli in questa importante esperienza. La Consulta Giovanile sarà un’opportunità preziosa per i ragazzi di Surbo, e io sarò sempre al loro fianco”.

Un passo avanti per la partecipazione giovanile

L’istituzione della Consulta Giovanile rappresenta un segnale forte di apertura verso le nuove generazioni, offrendo loro un luogo di confronto e condivisione in cui poter esprimere idee e proposte per il futuro della città. Ora, con l’organo ufficialmente operativo, si aprono nuove prospettive per un dialogo costruttivo tra giovani e istituzioni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts