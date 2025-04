Surbo, il Sindaco Trio sollecita Arca Sud: “Interventi urgenti per le palazzine di via Fratelli Trio e attivazione del gas”

Surbo, 14 aprile 2025 – Il Sindaco di Surbo, Ronny Trio, ha indirizzato una comunicazione formale ad Arca Sud Salento e, per conoscenza, ai residenti delle palazzine di via Fratelli Trio, evidenziando la necessità di interventi immediati per migliorare le condizioni strutturali degli edifici e risolvere la persistente assenza di fornitura del gas.

“Nei giorni scorsi – dichiara il Sindaco – è stato realizzato un murales di grande valore simbolico e impatto visivo su una delle facciate degli edifici, che si aggiunge a quello già presente dedicato a Renata Fonte. Si tratta di iniziative dal forte valore culturale, che ho personalmente apprezzato. Tuttavia, non possiamo ignorare che quegli stessi edifici versano da tempo in condizioni manutentive precarie, come segnalato più volte dagli stessi residenti.”

Nella lettera, il Sindaco sottolinea l’urgenza di predisporre un piano di interventi strutturali, inclusi il rifacimento delle facciate, la messa in sicurezza e il ripristino delle parti comuni.

Un’altra criticità evidenziata riguarda la mancata attivazione della fornitura del gas. “Nonostante il costante interessamento dell’Amministrazione Comunale – prosegue il Sindaco – e i molteplici incontri svolti presso la Sala Consiliare con la società 2i Rete Gas, gli amministratori delle scale e i residenti, non si è ancora giunti a una soluzione concreta.”

Il Sindaco conclude esprimendo fiducia nella sensibilità istituzionale di Arca Sud e auspica una presa in carico rapida ed efficace della situazione, che coinvolge numerose famiglie che hanno il diritto a vivere in abitazioni sicure e dignitose.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts