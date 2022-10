Tensioni all’interno della maggioranza di Surbo. Durante il Consiglio comunale di oggi pomeriggio il sindaco Ronny Trio ha rassegnato le sue dimissioni che diventeranno effettive, salvo passi indietro, tra 20 giorni.

Di seguito la lettera letta durante il Consiglio

Cari concittadini,

con profonda amarezza devo purtroppo comunicarvi la mia decisione, ufficializzata nel consiglio comunale di questo pomeriggio, di rassegnare le dimissioni da Sindaco di Surbo.

Vorrei dirvi grazie, grazie di cuore, per l’affetto, la stima e la fiducia di cui mi avete fatto dono in questi due anni.

Scusatemi per questa purtroppo inevitabile e sofferta decisione, ma credetemi, non era possibile continuare in queste condizioni.

Qui di seguito trovate la mia lettera presentata e letta in consiglio.

Un forte abbraccio. Grazie, davvero…

Caro Presidente e cari Consiglieri tutti,

negli ultimi mesi il percorso politico e amministrativo della maggioranza che sostiene il progetto con il quale ci siamo presentati agli elettori nel settembre 2020 ha attraversato, e continua ad attraversare, momenti di incertezza e profonda difficoltà che, come è noto, mi hanno condotto nelle scorse settimane ad azzerare le deleghe assessorili e consiliari.

Le continue tensioni emerse all’interno del gruppo consiliare “Surbo cambiamo stagione”, unite alla necessità di operare alcuni interventi che definissero, dal mio punto di vista in modo più coerente, l’assetto amministrativo hanno reso necessaria l’adozione di tale provvedimento e la successiva rimodulazione delle stesse deleghe.

A seguito del confronto interno e all’ascolto di tutte le componenti della maggioranza, come sapete ho deciso di lasciare sostanzialmente invariata la composizione della giunta, di modificare solo alcune competenze e di nominare quale vice sindaco l’assessore Pierluigi Bianco in sostituzione di Martina Gentile.

Tale ultimo provvedimento ha generato una reazione per me inaspettata, poiché non ritenevo – e non ritengo – di condividere l’interpretazione che si è voluta artatamente proporre alla cittadinanza circa i motivi sottostanti alla mia decisione.

Si è parlato di intervento punitivo, di ripicca, di presunti scontri su una delibera del personale e di non so quante altre cose che si sono volute diffondere, in tal modo disorientando i cittadini e creando un clima di caccia alle streghe.

Devo riconoscere che non pensavo si arrivasse a creare un caso politico per un atto rientrante nelle prerogative di un sindaco rispetto al quale, vorrei evidenziarlo, nulla è sostanzialmente cambiato nelle competenze dell’assessore Gentile che ha conservato la delega ai lavori pubblici e allo sport, con in aggiunta quella all’edilizia scolastica (oltre all’impiantistica sportiva) che sono state, proprio nell’ottica di una maggiore efficienza organizzativa e amministrativa, accorpate e fatte rientrare nei lavori pubblici.

Ma al di là di questi aspetti squisitamente tecnici, mi preme evidenziare e rendere noto al consiglio comunale e alla città che da questa decisione è derivato un profondissimo malessere politico che ha incresciosamente, incredibilmente e irrazionalmente alterato i rapporti politici in seno alla maggioranza.

Ciò mi ha profondamente sorpreso, perché abbiamo sempre detto che tutti noi siamo qui per lavorare per la città, non per le cariche, che l’interesse più alto per il quale ci dedichiamo all’amministrazione di Surbo sia la crescita e lo sviluppo di tutta la comunità, che amiamo Surbo, leggo testualmente da un manifesto fatto affiggere in queste ore “cercando di non perdere mai di vista lo sviluppo e il benessere della città” . Beh, mi chiedo: il benessere e lo sviluppo della città lo perseguiamo solo se abbiamo delle cariche di cui vantarci quando ci presentiamo a questo o a quel referente, a questa o a quella impresa, a questo o a quel tecnico, oppure lo possiamo raggiungere anche semplicemente lavorando da assessore o da consigliere?

Cari consiglieri, a me pare che qui il problema sia un altro, deve essere per forza un altro, altrimenti non capirei il clima di ostilità che si è voluto creare e neanche i messaggi che ho ricevuto nelle ore che hanno preceduto l’ufficializzazione della giunta e della mia decisione di cambiare il vice sindaco.

Mi è stato detto ad esempio “fai attenzione, che se cambi il vice sindaco non arrivi nemmeno a Natale”. Che non so se interpretare come un avviso, una minaccia o un ricatto.

Ma poco importa, ciò che oggi conta è l’amara constatazione di come da parte di qualcuno venga inteso il ruolo dell’ amministratore comunale, cioè di colui che antepone l’IO al NOI, senza una condivisione dello spirito di squadra.

Due anni fa ero convinto che tutta la squadra che mi sostenne condividesse il medesimo obiettivo e, soprattutto, lo stesso metodo: l’obiettivo era quello di lavorare per l’interesse del paese e per la sua crescita, il metodo era il lavoro di squadra, il gruppo. Ma così, per qualcuno almeno, non per tutti, così non è stato.

Le ragioni di tutto questo sono a me chiarissime essendo riconducibili alla sfrenata ambizione, alla smania di occupare posizioni più alte, alla voglia incontenibile di non “accontentarsi” di fare semplicemente l’assessore e, soprattutto, di non volerlo fare seguendo regole e procedure che, per come intendo io (ma non solo io) l’amministrazione della cosa pubblica sono imprescindibili, inviolabili, sacre.

Qualcuno e qualcuna ha forse ritenuto di poter utilizzare questa amministrazione come trampolino di lancio della propria carriera politica fingendo interesse e collaborazione solo in funzione di una crescita personale che, una volta giunta a maturazione, avrebbe portato a dare il ben servito al Sindaco Trio e alla sua giunta per proporsi come il nuovo o la nuova leader della nostra città.

Beh, a queste condizioni non ci sto. Sfido chiunque ad essere disposto ad andare avanti così, in presenza di una sostanziale mancanza di fiducia nei propri confronti. Qualche giorno fa ho chiesto che mi si manifestasse piena fiducia, che ritengo essere presupposto imprescindibile di qualunque rapporto, politico e personale. Mi è stato detto che la fiducia dipendeva dalle mie decisioni e che quindi la sostituzione del vice sindaco rappresentasse una condizione ostativa alla fiducia.

Ritengo che questo sia troppo. Mi chiedo: dove sono la lealtà, il rispetto, la correttezza che per me, insieme alla legalità (unite alla liceità e alla legittimità), costituiscono principi non negoziabili, per nessuna ragione.

Mi è stato detto che i rapporti umani e quelli politici seguono regole e traiettorie diverse, come a dire che ci si può accoltellare umanamente restando in buoni rapporti politicamente e viceversa. Questa logica non mi appartiene, il rispetto o c’è o non c’è. Per me il rapporto umano viene prima di quello politico.

Non posso quindi non prendere atto di come la frattura creatasi, umanamente prima e politicamente poi, sia profonda, di come la ferita non sia rimarginabile, di come manchi ormai quel senso di responsabilità tanto decantato ma poco praticato.

Aver occupato la poltrona di sindaco è stato per me un grande, grandissimo onore, per cui continuo a ringraziare tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Ma non sono attaccato alla poltrona, l’ho sempre detto e rivendicato: mi sono candidato per servire la mia città, senza alcun interesse di qualunque altro genere. E, ribadisco, senza avere alcun interesse. Non vivo di politica.

Per tutto quanto ho sin qui detto, viste le condizioni che si sono determinate e create da parte di qualcuno, mi vedo dunque costretto a comunicare al consiglio comunale la mia decisione di rassegnare le dimissioni da Sindaco di Surbo, lo faccio vivendo questo momento con indescrivibile amarezza e tristezza per i tanti progetti che abbiamo avviato e che purtroppo subiranno un rallentamento e per la delusione che questa decisione procurerà a tutti coloro che hanno creduto in me ai quali oggi, sommessamente e umilmente, chiedo scusa.

Grazie a quei consiglieri e assessori che hanno interpretato il proprio ruolo lealmente e collaborato per il bene di Surbo.

Grazie anche ai consiglieri di minoranza con i quali il dibattito è spesso stato acceso, ma sempre costruttivo.

Grazie a tutti i dipendenti del comune di Surbo che fanno tanto, in silenzio.

Grazie alla mia famiglia, a mia moglie che non mi ha lasciato solo un attimo, dal momento in cui le annunciai la mia intenzione di candidarmi sino a quello in cui le ho detto che avevo deciso di dimettermi.

Torno nella mia vita privata e lavorativa ringraziandovi ancora e chiedendovi un’ultima cosa: amiamo Surbo, mettiamoci sempre il cuore in ogni cosa che facciamo, io ce l’ho messo ogni giorno in questi due anni da Sindaco, ogni giorno, continuerò a farlo da privato cittadino.

Auguro a Surbo di continuare a crescere e a sognare, in grande e di avere nel futuro che verrà una classe politica che sappia interpretare i bisogni della gente e si adoperi solo ed esclusivamente per loro, senza secondi fini, personalismi e interessi di parte.

Grazie