Surbo | Banditi al cinema “The Space”, portati via soldi da due casseforti

Ancora in fase di quantificazione il bottino portato via dai malviventi che nella notte hanno messo a segno il colpo al cinema “The Space” del centro commerciale “Mongolfiera” a Surbo. A scoprire il colpo sono stati i dipendenti questa mattina all’orario di apertura. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della scientifica. La banda sarebbe entrata all’interno dopo aver forzato una delle porte di emergenza e mettendo le mani sui soldi contenuti in due casseforti. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si tratterebbe di un’azione studiata nei minimi dettagli, sapendo quale porta aprire e che percorso compiere. Le due casseforti si trovavano in due piani separati della struttura.