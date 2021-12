SURBO-Non sarà una gara, ma una camminata a passo libero aperta a persone di tutte le età, guidata dagli atleti dell’asd Atletica Surbo.

Domenica 19, a partire dalle 8.30, basterà il classico cappello rosso di Babbo Natale e tanta voglia di divertirsi e sgranchirsi, per potersi unire alla I corsa dei Babbi Natale di Surbo.

con una speciale attenzione per i più piccoli. L’asd Atletica Surbo, guidata dal suo presidente Salvatore Sportella e l’amministrazione comunale del sindaco Ronny Trio hanno inteso collaborare per inserire nel calendario di eventi natalizi denominato ‘Un Natale di Luce’ questa corsa non agonistica che consentirà di attraversare il centro storico, passare attraverso Giorgilorio e arrivare fino al gioiello di D’aurio, per vivere il clima festoso del periodo natalizio all’aria aperta, godendo delle meraviglie del Natale.

‘Come assessore allo sport e come runner questo evento è per me motivo di grande gioia. – commenta il vicesindaco Martina Gentile- Abbiamo pensato a un evento che potesse coniugare l’atmosfera natalizia e la passione che ormai da tempo condivido con i compagni dell’asd Atletica Surbo. Con il supporto dell’amministrazione, anche ‘fisico’ perché qualcuno di loro ha deciso di correre, sono certa che questo evento regalerà una piacevole mattinata alla nostra città. Si partirà da via Vittorio Emanuele, passeremo da Piazza Unitá Europea e poi via per il centro storico fino a raggiungere Giorgiliorio e muoverci in direzione D’Aurio. Il tutto, allietato in piazza dalle note di Giuseppe Rinaldi.

Nella giornata di domenica, inoltre, proseguirà in piazza Sant’Oronzo, presso le Due Colonne il mercatino artigianale voluto dall’associazione Futurarte, mentre sul sagrato della Chiesa di Santa Maria del Popolo, alle 15.30 si esibirà il coro dell’Istituto ‘Elisa Springer’.