Surbo, aggressione a guardia medica: due denunce

Identificato e denunciato dai carabinieri il presunto responsabile dell’aggressione a,un medico in servizio alla Guardia Medica di Surbo, avvenuta lo scorso martedì 29 aprile. Per l’uomo, trentenne, è scattata una denuncia per lesioni aggravate. Denunciato anche il padre, un uomo di 60 anni, che con la moglie aveva accompagnato il figlio nella struttura, situata in via Don Francesco Cosma. Per lui l’accusa è di minacce. Il 30enne, stanco per l’attesa, avrebbe colpito il professionista al volto con uno schiaffo, mentre il medico stava per somministrargli per via intramuscolo un antidolorifico per un mal di denti. Si era poi allontanato. Lo schiaffo sarebbe stato violento, al punto da rompere gli occhiali da vista del medico.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts