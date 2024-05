Surano, vigilanti scoprono auto rubata nella zona industriale

Durante un controllo notturno, nei pressi di un calzaturificio della zona industriale di Surano, un’auto sospetta è stata notata dalle guardie giurate dell’istituto di vigilanza “De Iaco Security”.

I vigilanti, hanno rilevato la presenza di un’Alfa Romeo Stelvio, parcheggiata in una strada vicina allo stabile, e si sono immediatamente avvicinati per un controllo. Il veicolo risultava con nessuno all’interno, i cavi interni strappati ed il finestrino abbassato. Dopo una prima verifica, in seguito alla quale si è scoperto che l’auto risultava rubata a Specchia nel dicembre 2023, le guardie giurate hanno provveduto ad allertare le autorità competenti.

La zona, in poco tempo, è stata raggiunta dai carabinieri dai carabinieri del Comando Compagnia di Maglie per un sopralluogo e avviare le indagini. Sono in corso degli accertamenti per verificare se il veicolo possa essere stato utilizzato per recenti fatti di cronaca.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author